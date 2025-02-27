EDC 2025: Lineup and Tickets for Electric Daisy Carnival in Las Vegas

The Electric Daisy Festival is back in Las Vegas, Nevada, at the Motor Speedway on May 15, 16, and 17. The EDC festival is full of incredible DJs, carnival rides, art installations, and delicious food that you do not want to miss. Continue reading, as we have everything you need to know, from how to buy tickets to information on the Electric Daisy Festival lineup for 2025.
EDC 2025 Tickets
- Tickets: StubHub
Most EDC tickets are sold out on the website, but fans still have a chance at scoring tickets on StubHub. Ticket prices vary, depending on what kind of ticket you buy. There are individual day passes for Friday, Saturday, and Sunday, and also a 3-day pass. See below for the list of tickets and what is all included in each package.
Friday: Buy Now
Saturday: Buy Now
Sunday: Buy Now
3-Day Pass: Buy Now
GA Experience Pass – This pass grants you general access to EDC, it includes access to the free carnival rides and games, interactive art installations, and of course, the music.
GA Experience Plus – This pass includes everything the regular GA package has, including, expedited entry, special access to premium restrooms, and a $75 festival merch credit.
VIP – This package includes fast entry into the festival, elevated viewing decks, gourmet food and drip options, and VIP-only activities and entertainment, including a beauty bar.
Buy Now: Cheapest tickets for EDC Las Vegas 2025 on StubHub.
EDC 2025 Lineup
- 33 BELOW B2B MPH
- 6EJOU
- ????????
- ADAM TEN B2B MITA GAMI
- ADRENALIZE
- AFROJACK
- AHEE
- AHMED SPINS
- AIRRICA
- ALESSO
- ALEX CHAPMAN + ZOE GITTER
- ALIGNMENT
- ALISON WONDERLAND B2B KASKADE
- ALLEYCVT
- ALOK
- AMAL NEMER
- AMELIE LENS
- AMÉMÉ
- ANDROMEDIK
- ANDY C
- ANGEL CANNON
- ANNICKA
- ANOLUXX
- APASHE
- ARGY
- ARMAND VAN HELDEN
- ARMIN VAN BUUREN
- ARMNHMR
- ARODES
- ARTBAT B2B MORTEN
- ATLIENS
- AVALON
- BASSTRIPPER B2B SOTA
- BASSWELL
- BELTRAN
- BEN HEMSLEY
- BEN NICKY
- BEN STERLING
- BICEP PRESENT CHROMA
- BIIA
- BILLY GILLIES
- BISCITS
- BLACK TIGER SEX MACHINE
- BLOND:ISH
- BONTAN B2B CALUSSA
- BOYS NOIZE
- BRUTALISMUS 3000
- CARAVEL
- CARLITA
- CASPA B2B RUSKO
- CERA KHIN
- CHAMPION
- CHARLOTTE DE WITTE
- CHASE & STATUS
- CHASEWEST
- CHRIS AVANTGARDE
- CHYL
- CLARA CUVÉ
- CLASSMATIC
- CLAWZ
- CLOONEE
- CODE BLACK
- COLE KNIGHT
- COSMIC GATE
- CRANKDAT
- D-STURB
- DA TWEEKAZ
- DANIEL ALLAN
- DANNY AVILA
- DARREN STYLES
- DAVID FORBES
- DAVID RUST
- DEATH CODE B2B KAMI
- DENNIS CRUZ
- DEORRO & FRIENDS
- DEVIN WILD
- DIMENSION
- DISCO DOM
- DISCO LINES
- DISTINCT MOTIVE
- DJ ANIME
- DJ FUCKOFF
- DJ GIGOLA
- DJ SNAKE
- DOM DOLLA
- DRINKURWATER
- DUAL DAMAGE
- DYLAN BRADY
- ELI BROWN
- ERIC PRYDZ
- EXCISION
- FCUKERS (DJ SET)
- FISHER
- FRANCIS MERCIER
- FUNK TRIBU
- FURY WITH MC DINO
- GESAFFELSTEIN
- GIRL MATH (VNSSA B2B NALA)
- GORGON CITY
- GUDFELLA
- HANNAH LAING
- HEDEX
- HORSEGIIRL
- HOT SINCE 82
- HUGEL
- I HATE MODELS
- ILLENIUM B2B SLANDER
- INFEKT
- INTERPLANETARY CRIMINAL
- INVT
- INZO
- IT’S MURPH
- JACKIE HOLLANDER
- JAMES HYPE
- JESSICA AUDIFFRED B2B LAYZ
- KASKADE
- KOMPANY
- KOROLOVA
- KY WILLIAM
- KYLE WATSON
- LADY FAITH
- LAKE HILLS
- LAURA VAN DAM
- LAUREN MIA
- LAVERN
- LAYTON GIORDANI
- LE YOUTH
- LEVEL UP
- LEVENKHAN
- LEVITY
- LF SYSTEM
- LIL TEXAS
- LINSKA
- LIQUID STRANGER
- LOSTLY
- LOUD LUXURY
- MADDIX
- MALUGI
- MARCO STROUS
- MARIE VAUNT
- MARLON HOFFSTADT
- MARTIN GARRIX
- THE MARTINEZ BROTHERS B2B LOCO DICE
- MASHA MAR
- MATRODA
- MAU P
- MAX STYLER
- MAZ
- MCR-T
- MEDUZA
- MIKE POSNER
- MISH
- MISS MONIQUE
- MIYUKI
- MOCHAKK
- MR. BROOKS
- MRD
- NARCISS
- NETSKY
- NGHTMRE
- NICO MORENO
- NILS HOFFMANN
- NOIZU
- NORA EN PURE
- ODD MOB
- OF THE TREES
- OGUZ
- OMIKI
- OMNOM
- OMRI.
- ONLYNUMBERS
- OPPIDAN
- ØTTA
- PABLO BOZZI
- PAUL OAKENFOLD
- POCKET B2B SAM BINGA
- PROSPA B2B JOSH BAKER
- PRYDA
- RAECOLA
- RAY VOLPE
- RAYRAY
- RESTRICTED
- REZZ
- RIORDAN
- RIOT TEN
- RL GRIME
- ROOLER
- ROSSI.
- RUDIM3NTAL
- RZRKT B2B VASTIVE
- SAMPLIFIRE
- SARA LANDRY
- SELECTIVE RESPONSE
- SHADES
- SHLØMO
- SHOWTEK (HARDSTYLE SET)
- SIDEPIECE
- SIMULA
- SKEPTA
- SKREAM B2B PARTIBOI69
- SLUGG
- SOOTHSLAYER
- SOSA
- SPACE 92 X POPOF PRESENT: TURBULENCES
- STELLER
- SUB ZERO PROJECT
- SULLIVAN KING
- SVDDEN DEATH
- TAPE B
- TCHAMI X MALAA (NO REDEMPTION)
- TDJ
- TIËSTO
- TOKIMONSTA
- TORREN FOOT
- TRANCE WAX
- TRIVECTA
- TRUTH
- TWENTY SIX
- VICTOR RUIZ
- VILLAGER
- VINI VICI
- VINTAGE CULTURE
- VNSSA
- WAKYIN
- WALKER & ROYCE
- X CLUB.
- XANDRA
- YDG
- YELLOW CLAW
- YOJI BIOMEHANIKA
- YOSUF
Published: Feb 27, 2025 01:57 am